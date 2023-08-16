Yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararı büyük ses getiriyor. İBB yerel seçim anketinde kim önde ve 2024 yerel seçimleri anket sonuçları nedir gündeme geliyor. Peki, İBB yerel seçim anketinde kim önde? 2024 yerel seçimleri anket sonuçları nedir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün düzenlediği basın toplantısıyla gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını duyurdu. 2024 yerel seçimleri anket sonuçları nedir ve İBB yerel seçim anketinde kim önde merak ediliyor. İBB yerel seçim anketinde kim önde? 2024 yerel seçimleri anket sonuçları nedir? Detaylar haberimizdedir…

İBB YEREL SEÇİM ANKETİNDE KİM ÖNDE?

Yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararı büyük ses getirirken, İBB'nin, İmamoğlu'nun bazı adaylarla yarışması halinde ne kadar oy alacağını araştırdığı bir anket yaptırdığı öğrenildi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi birçok ismin yer aldığı ankette İmamoğlu tüm adaylara karşı seçimi kazanırken, kendisini en çok zorlayan isim yüzde 46 oyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

2024 YEREL SEÇİMLERİ ANKET SONUÇLARI NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı adaylarla yarışması halinde ne kadar oy alacağını araştırdı.

Aksoy Araştırma'nın yaptığı çalışmada İstanbullulara İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın isimleri soruldu.

İMAMOĞLU'NU EN ÇOK ZORLAYAN İSİM BAYRAKTAR OLDU

Gazeteci İsmail Saymaz'ın yazısındaki detaylara göre İmamoğlu'nun tüm adaylara karşı seçimi kazandığı sonucu çıkan ankette kendisini en çok zorlayan isimse yüzde 46 oyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İmamoğlu, Bayraktar karşısında yüzde 54.1'e kadar düşüyor.

TEVFİK GÖKSU YÜZDE 39.5 OYA ULAŞTI

Ardından yüzde 42.3'le Kurum, yüzde 39.6 ile Türkmen, yüzde 39.5 ile Göksu, yüzde 38.7 ile Soylu ve yüzde 37.2 ile Yıldırım geliyor.