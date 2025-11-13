İBB iddianamesi tam metin özeti! PDF tam metni yayınlandı mı?

İBB iddianamesi PDF, tam metin merakla bekleniyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 3 bin 900 sayfalık iddianamede şüphelilere yönelik suçlamalar, kamu zararına ilişkin hesaplamalar ve örgüt yapılanmasına dair değerlendirmeler yer aldı.

İBB İDDİANAMESİ TAM METİN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün 2014 yılından günümüze uzanan süreçte maddi menfaat amaçlı yapılanma oluşturduğu ileri sürüldü. İddianamede bir örgüt elebaşı, altı örgüt yöneticisi ve bunlara bağlı örgüt üyelerinin bulunduğu, toplamda 143 eylemin soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi. Suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" gibi birçok başlık yer aldı. İddianamede, farklı dönemlerde belediye ve iştirak şirketleri üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin ayrıntılar geniş bir şekilde aktarıldı.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İddianamede örgütün kurucusu ve elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' (12 kez), 'suç gelirlerinin aklanması' (7 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (7 kez) suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'kişisel verilerin kaydedilmesi' (2 kez), 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' (2 kez), 'suç delilerini gizleme' (4 kez), 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zara verme', 'rüşvet alma' (47 kez), 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap' (9 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (39 kez), 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' (4 kez), 'ihaleye fesat karıştırma (70 kez), 'çevre kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet, Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu 142 eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir."

İddianame kapsamında, kamu kurumlarının zarar gördüğü iddia edilen işlemlerle ilgili olarak toplam 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararının belirlendiği ifade edildi. Bu hesaplamalarda raylı sistem yatırımları, hafriyat dökümleri, yurt dışı finansman kaynakları ve iştirak şirketleri üzerinden sağlanan aktarımlar temel başlıklar olarak sunuldu. Özellikle 2021-2025 dönemine ilişkin hafriyat dökümü faaliyetlerinde maden ruhsatlı alanlara izinsiz döküm yapıldığı ve bu nedenle büyük ölçekli kamu zararı oluştuğu belirtildi. İddianamede, ayrıca yabancı finans kuruluşlarından sağlanan kredilerin kullanım süreçlerine dair ayrıntılı bilgiler de yer aldı.

Örgütün yapısına dair bölümde, örgüt liderinin yanı sıra yöneticiler ve üyeler arasındaki bağlantılar tek tek sıralandı. Alt grupların hangi yöneticilere bağlı olduğu, örgüt içi görev dağılımları ve örgütün belediye süreçleri ve iştirak şirketleri üzerinde oluşturduğu etki iddianamenin bu bölümünde toplandı. Her yöneticinin sorumluluk alanına giren konuların, örgüt mensuplarıyla birlikte yürütülen işlemlerle bağlantılı olarak değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı. İddianamede ayrıca örgütün ilerleyen yıllarda siyasi etkisini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair tespitlere yer verildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen toplam 76 şüphelinin ifadelerine iddianamede geniş yer verildi. Bu kişiler arasında örgüt üyelerinin yanı sıra bazı yöneticilerin de bulunduğu belirtildi. Verilen ifadelerde örgütün işleyişine, talimat süreçlerine ve eylemlere dair detayların yer aldığı, örgüt faaliyetlerinin farklı dönemlerde farklı alanlarda genişlediğinin anlaşıldığı kaydedildi. Bu kapsamda maden sahaları, hafriyat dökümü, belediye ruhsat süreçleri ve ihale süreçlerine ilişkin bilgiler dosyaya dahil edildi.

İddianamede ayrıca müsadere talep edilen şirketler listesi de yer aldı. El konulan varlıkların suçtan elde edilen haksız kazançlarla bağlantılı olduğu ileri sürülerek, örgüt lideri, yöneticiler ve bazı örgüt mensuplarına ait olduğu belirtilen şirketlerin müsaderesi talep edildi. Listeye çok sayıda isim dahil edilirken, el konulan şirketlerin hem yurt içi hem yurt dışı bağlantılarının bulunduğu iddia edildi. Bu bölümde, mal varlıklarının örgüt gelirleri ile ilişkilendirildiği ayrıntılar geniş şekilde aktarıldı.

İBB İDDİANAMESİ KAÇ SAYFA?

İddianamenin 3 bin 900 sayfadan oluştuğu açıklandı. Bu kapsamlı metnin içinde örgüt yapısı, suçlamalar, delil tespitleri, bilirkişi raporları, tanık ve etkin pişmanlık ifadeleri yer aldı. Ayrıca örgüt şeması, belediye süreçlerindeki iddialar ve iştirak şirketlerine ilişkin detaylar da bu kapsamda değerlendirildi. Metnin hacmi, soruşturmanın 10 yıla yayılan zaman dilimini kapsaması nedeniyle oldukça geniş bir belge ortaya çıkardı. Mahkemenin bu iddianameyi inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi.

İBB İDDİANAMESİ PDF NEREDE İNDİRİLİR, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi ve inceleme süreci devam ediyor. Bu nedenle iddianamenin PDF olarak kamuya açıklanması için mahkemenin kabul kararının beklenmesi gerekiyor. İddianamenin ne zaman yayınlanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Mahkemenin kabul etmesi halinde iddianamenin UYAP ve ilgili resmi kaynaklar üzerinden erişime açılması bekleniyor.

İddianamenin PDF olarak paylaşılması için önce mahkeme tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bu kabul sürecinde mahkeme heyetinin iddianamenin usul ve şekil şartlarını incelemesi bekleniyor. İnceleme tamamlandıktan sonra mahkeme, davanın esasına geçilmesine veya iddianamenin iadesine karar verebiliyor. Bu nedenle iddianamenin paylaşım tarihi mahkeme kararına bağlı olarak şekillenecek. Kamuoyu tarafından merak edilen bu sürecin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

İBB İDDİANAMESİ ŞEMASI

İddianamede yer alan şemada Ekrem İmamoğlu "örgüt elebaşı" olarak gösterildi. Şemanın ikinci basamağında Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün "örgüt yöneticileri" olarak sıralandı. Bu yöneticilerin her birine bağlı onlarca örgüt üyesi bulunduğu belirtildi. Şema, örgütün hiyerarşik yapısını ve yöneticilerin sorumluluk alanlarını detaylı şekilde ortaya koyacak biçimde hazırlandı.

İddianamede yer alan örgüt şemasının önemli bir bölümünü belediye dışı ilişkiler ve özel şirket bağlantıları oluşturdu. İştirak şirketleri üzerinden yürütülen bazı işlemlerin örgütün finans kaynaklarıyla ilişkilendirildiği ileri sürüldü. Bu nedenle şemada yalnızca belediye bürokrasisi değil, ticari bağlantılar da ayrı bir katman olarak eklendi.

Örgüt şemasının bir diğer bölümünde örgüt mensuplarının görev dağılımları ve bu görevler doğrultusunda yapılan eylemler ele alındı. Hafriyat dökümleri, kredi aktarımları, ruhsat süreçleri ve ihale işlemlerinin hangi isimlerle bağlantılı olduğu şema üzerinden gösterildi.