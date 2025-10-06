İBB burs başvurusu ne zaman? (2025-2026) İBB burs başvurusu başladı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak, ücret belli oldu mu?

İstanbul'da üniversite eğitimi alan gençler için hazırlanan "Genç Üniversiteli Bursu", yükseköğrenim sürecinde maddi destek arayan öğrenciler adına önemli bir katkı sunuyor. Şehirde ikamet eden ya da eğitim gören lisans öğrencilerine yönelik bu burs programı, her yıl binlerce gencin yüzünü güldürüyor. Öğrenciler ise başvuru tarihleri ve burs şartlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için süreci dikkatle takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl üniversite öğrencilerine yönelik olarak verilen "Genç Üniversiteli Eğitim Bursu", 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için de öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Henüz resmi başvuru takvimi açıklanmadı, ancak geçtiğimiz yıl burs başvurularının 18 Ekim 2024'te sona erdiği göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir tarihlendirme yapılması öngörülüyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuru süreci, yalnızca çevrim içi olarak İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden yürütülüyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin TC kimlik numaraları ve gerekli belgelerle sisteme giriş yapmaları yeterli oluyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE KADAR?

2025-2026 dönemi için burs miktarı henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl İBB, bursiyer öğrencilere toplamda 15.000 TL maddi destek sağlamıştı. Bu destek, 3 taksit hâlinde (her biri 5.000 TL) öğrencilere ulaştırılmıştı. Yeni dönemde burs miktarında enflasyon oranına göre bir artış yapılması bekleniyor ancak resmi açıklama gelmeden kesin bir rakamdan söz edilemiyor.

İBB BURS BAŞVURUSU KOŞULLARI

İBB burs programına başvurabilmek için şu kriterleri taşımak gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin ya da ailesinin/velisinin İstanbul'da ikamet etmesi

Devlet üniversitesinde ya da özel üniversitelerde %100 burslu eğitim alıyor olmak

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresi içinde eğitime devam ediyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için transkript not ortalamasının 100 üzerinden en az 53 veya 4 üzerinden en az 2,00 olması

Maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu belgelendirebilmek

İBB BURS BAŞVURUSU ALMAYA ENGEL UNSURLAR

Aşağıdaki gruplar, İBB burs başvurusunda değerlendirmeye alınmaz:

Açık öğretim öğrencileri

Yurt dışında eğitim görenler

Ücretli değişim programı kapsamında yurt dışında bulunanlar

Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30 yaşını, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaşını aşmış olanlar

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında öğrencilerden şu belgeler talep edilmektedir:

Sabıka kaydı

Güncel öğrenci belgesi

Transkript (not dökümü)

Bursluluk durumunu gösteren belge (vakıf üniversiteleri için)

Gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, gelir belgesi vb.)

Engelli raporu fotokopisi (varsa)

Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri (açık öğretim öğrencileri hariç)

Tüm bu belgeler sisteme dijital olarak yüklenmeli ve süreç, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde yürütülmektedir.