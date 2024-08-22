İBB BURS BAŞVURUSU: İBB burs başvurusu nedir? İBB burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İBB bursuna kimler başvuramaz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulan burs başvurusu hakkında bilgiler merak ediliyor. İBB burs başvurusu nedir, nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir? İBB bursu, öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla verilen bir yardımdır. İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl belirli kriterler doğrultusunda üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Öğrenciler, İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İBB burs başvurusu, genellikle İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılıyor. Peki, İBB burs başvurusu için ne gerekiyor? İBB burs başvurusu nedir? İBB burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Detaylar haberimizde...
İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024-2025 yılı için henüz İBB burs başvuru tarihleri paylaşılmadı.
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İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURAMAZ?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler,
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,
- Ücretli değişim programında bulunanlar,
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
- Sabıka kaydı olanlar İBB bursuna başvuramıyor.