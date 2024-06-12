Hz Yasuo neden hapse girdi? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Hz Yasuo adıyla bilinen Mustafa yavuz neden cezaevine girdi, sebebi ne? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Son zamanlarda gündeme gelen haberler ile birlikte birçok detay araştırma konusu oluyor. Peki, Hz Yasuo neden hapse girdi? Mustafa yavuz neden cezaevine girdi, sebebi ne?

HZ YASUO NEDEN HAPSE GİRDİ?

Hazreti Yasuo'nun (Mustafa Yavuz) hapse girmesinin nedeni, 2021 yılında aile içi istismar iddialarıyla gündeme gelmesi ve bu iddialarla ilgili olarak hukuki bir süreçle karşı karşıya kalmasıdır. İddialara göre, Yavuz'un adı bir aile içi istismar vakasıyla ilişkilendirilmiş ve bu olaya dair adres bilgilerinin, hukuka aykırı bir şekilde Instagram hikayesinde paylaşıldığı iddia edilmiştir. Bu durum, 'kişisel verileri hukuka aykırı yayma ve ele geçirme' suçlamasıyla sonuçlanmış ve Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan Yavuz, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak, ceza infaz sistemi kapsamında, Yavuz 1,5 ay hapis cezasını çektiğinden dolayı tahliye edilmiştir.