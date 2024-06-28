Hüsnü öldü mü? Arka Sokaklar Hüsnü Çoban ölüyor mu? Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?

18 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapmasıyla ilk bölümden beri ekipte yer alan usta yönetmen Orhan Oğuz da veda etti. Ayrılığın ardından bir veda mesajı yayınlayan Oğuz, "Diziden ayrıldım, ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Peki, Hüsnü öldü mü? Arka Sokaklar Hüsnü Çoban ölüyor mu? Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar ekibinden ayrılan Orhan Oğuz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arka Sokaklar bugün sezon finali yapıyor.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLÜYOR MU?

Yayınlanan fragmanlarda önemli bir detay dikkat çekiyor. Hüsnü Çoban'ın Rıza Baba'ya "Mesele hallolana kadar göreve dönmüyorum." dedikten sonra Tefo'nun adamları tarafından vurulduğu anların ekrana geldiği tanıtımlar, "Hüsnü Çoban öldü mü?", "Özgür Ozan diziye veda mı ediyor?" sorularını da beraberinde getirdi. Hüsnü Çoban'ın başına ne geldiği ise dizinin final bölümünde ortaya çıkacak.