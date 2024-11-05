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Hüseyin Yayman kimdir? Hüseyin Yayman kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yayman hayatı ve biyografisi!

Hüseyin Yayman kimdir? Hüseyin Yayman kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yayman hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hüseyin Yayman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Yayman kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yayman hayatı ve biyografisi! Hüseyin Yayman kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hüseyin Yayman hakkında araştırmalar yapılıyor. Hüseyin Yayman kimdir? Hüseyin Yayman kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yayman hayatı ve biyografisi!

HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR?

1969 Hatay'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Yayman, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Tezinin adı 'Türkiye'nin Yönetim Sorunları ve Yeni Yönetim Paradigması' dır.

Mektebi Mülkiye'de 'Türkiye'nin İdari Reform Tarihi' isimli doktora teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru ünvanını aldı. Alanında ilk ve tek eser olan bu çalışma daha sonra kitap olarak basıldı. Halen pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Akademik bilimsel dergilerde çok sayıda politik analizleri yayınlandı. Yayman, başta AK Parti olmak üzere, Türk siyasal hayatı, milliyetçilik, Türkiye'nin toplumsal yapısı alanlarında akademik/bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Hüseyin Yayman, doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR araştırma şirketinde ve SETA Vakfında danışman/araştırmacı olarak çalıştı. Seçim ve propaganda konusunda AK Parti AR-GE Başkanlığının düzenlediği toplantılarda konuşmacı olarak bulundu. AR-GE biriminin Siyaset Akademisi programında Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve 2023 Türkiye Hedefi konularında konferanslar verdi.

Üniversitedeki akademik çalışmalarının yanında farklı gazetelerde siyasal analizler yazan Hüseyin Yayman, Hürriyet Gazetesinde bir süre köşe yazarlığı yaptıktan sonra Vatan Gazetesine geçti. Yayman, çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı.

25. Dönemde İstanbul, 27. Dönemde Hatay Milletvekili seçildi. 64 ve 65. Hükûmetlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. 27. Dönemde Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem Hatay Milletvekili seçildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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