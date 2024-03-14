Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN TOSUN KİMDİR?

Hüseyin Tosun, 1968 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kula'da tamamladı. 1987 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memur olarak göreve başladı. 16 yıl boyunca devlet memuru olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında ayrılarak ticarete adım attı. 2004 ile 2009 yılları arasında aktif siyasette yer alarak Adalet ve Kalkınma Partisi Kula İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kula Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi ve %53.6 oy oranıyla Kula Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı ortak adayı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kula Belediye Başkanı adayı gösterildi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Türkiye genelinde %65.82'lik rekor bir oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı seçildi. Hüseyin Tosun, Kula'da ikamet eden evli ve üç çocuk babasıdır.

Hüseyin Tosun, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.