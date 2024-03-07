İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Hüseyin Öndeş kimdir? İYİ Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı Hüseyin Öndeş kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL SULTANGAZİ ADAYI KİM?

İYİ Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Öndeş oldu.

HÜSEYİN ÖNDEŞ KİMDİR?

Aslen Muş Varto'lu olan Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Öndeş 1971 yılında Malatya'da doğdu. İlköğretim, orta okul ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Üniversiteyi, İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve soğutma bölümünde tamamlayarak 1995 yılında mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında vatani görevini tamamladıktan sonra 1997 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığında devlet memuru olarak göreve başladı.

2014 yılında Genel Kurmay Başkanlığı GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nden emekli oldu. 2014 -2015 yılları arasında Erhan Reklam Firmasında üretim ve personel müdürlüğü görevini yaptı. 2016-2017 yılları arasında taşımacılık ve lojistlik firmasında şube müdürü olarak görev yaptı. 2017 itibari ile de Akblue Tekstil'de Müdür olarak görev yapmaktayım. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Eşi ev hanımıdır. Kızları Rüya Öndeş, Çanakkale 18 Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu, diğer kızı Yaren Öndeş ise İstanbul Bilim Üniversitesinde eğitim görmektedir.

27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.