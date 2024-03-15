Hüseyin İlhan kimdir? AK Parti Eskişehir- Sivrihisar Belediye Başkan adayı Hüseyin İlhan kaç yaşında, nereli?
Hüseyin İlhan kimdir? AK Parti Eskişehir- Sivrihisar Belediye Başkan adayı Hüseyin İlhan kaç yaşında, nereli? AK Parti Eskişehir-Sivrihisar Belediye Başkan adayı Hüseyin İlhan'ın kim olduğu merak konusu oldu. İlhan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylar araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- Sivrihisar Belediye Başkan adayı Hüseyin İlhan oldu. Peki, Hüseyin İlhan kimdir? AK Parti Eskişehir- Sivrihisar Belediye Başkan adayı Hüseyin İlhan kaç yaşında, nereli?
HÜSEYİN İLHAN KİMDİR?
- 1971 yılında Sivrihisar'da doğdu. 21 yıl özel sektörde yöneticilik yaptı.
- Nasreddin Hoca Kültür, Turizm ve Tanıtma Derneği, Nasreddin Hoca Beldesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanlığı yanında birçok dernekte görev aldı. 2009 yerel seçimlerinde Nasreddin Hoca Belde Belediye Başkanı oldu.
- Büyükşehir yasasına göre Beldelerin bağlı bulundukları ilçeye geçirilmesi sonrası 2014 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi ve akabinde Belediye Başkan Yardımcılığı'na atandı.
- Halen görev yapmakta olan Hüseyin İlhan evli ve 2 çocuk babasıdır.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Eskişehir- Sivrihisar Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.