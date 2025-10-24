Haberler

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün hakkında yaptığı açıklamayla gündeme damgasını vurdu. Peki, Hüseyin Gün kimdir? Hüseyin Gün kaç yaşında, nereli?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada, gazeteci Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, Yanardağ'ın evinde ve işyerinde arama yapıldığı ve yürütülen soruşturmanın detaylarına yer verildi. Peki, Hüseyin Gün kimdir? Hüseyin Günkaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN GÜN KİMDİR?

Başsavcılık açıklamasında, 4 Temmuz 2025 tarihinde casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün'ün dijital materyallerine dayalı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Hüseyin Gün'ün birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu ve İBB danışmanı Necati Özkan'a "talimat verir vasıfta görüşmeler" yaptığı ifade edildi.

HÜSEYİN GÜN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Açıklamada ayrıca, gazeteci Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün ile "casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği" iddia edildi. Yanardağ'ın, Hüseyin Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği içinde seçimlerin manipüle edilmesine katkıda bulunduğu savunuldu.

SEÇİM SÜRECİNE YÖNELİK İDDİALAR

Başsavcılık açıklamasına göre, soruşturma kapsamında seçim sürecinde yürütülen faaliyetlerin kapsamlı olduğu öne sürülüyor. Hüseyin Gün'ün yabancı istihbarat görevlileriyle kurduğu ilişkiler ve yönlendirdiği görüşmelerin, seçim manipülasyonu amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürülüyor. Yanardağ'ın da bu süreçte rol aldığı iddia ediliyor.

İBB UYGULAMALARI ÜZERİNDEN VERİ SIZDIRILMASI

Soruşturma kapsamında ikinci bir dosyada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı uygulamalarının verilerinin sızdırıldığı iddialarına yer verildi. "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon kişinin kişisel verilerinin yabancı ülkelere aktarıldığı ve "İBB HANEM" uygulamasıyla 11 milyon kişinin sandık verilerinin program dışına sızdırıldığı öne sürüldü.

GÖZALTI KARARLARI

Açıklamada, soruşturma kapsamında toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyonların sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni bilgilerle kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

