Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli?
Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya-Derbent Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Ayten hakkında merak edilenler gündemde. Peki, Hüseyin Ayten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu soruların yanıtları ve Ayten hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten oldu. Peki, Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli?
HÜSEYİN AYTEN KİMDİR?
- 1979 Derbent doğumlu olan Hüseyin Ayten, Derbent Lisesinden sonra, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
- DERKAT (Derbent Eğitim ve Kalkınma Derneği) Yönetim kurulu ve DERPLAT (Derbent Merkez ve Köyleri Tanışma Dayanışma Platformu'nun) kurucu üyesidir.
- 2001 yılından bu yana Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışmakta olan Ayten, evli ve üç çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.