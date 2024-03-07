Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli?
Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? AKP'nin Ankara Evren Belediye Başkanı adayı olan Hüsamettin Ünsal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ünsal'ın biyografisi ve politik kariyeri hakkındaki detaylar gündemde.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları açıklandı. AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal oldu. Peki, AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kimdir? Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
HÜSAMETTİN ÜNSAL KİMDİR?
- 1973 yılında Ankara'nın Evren ilçesinde doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Evren İlçesinde tamamladı. Meslek hayatına Müteahhit olarak başladı ve halen devam etmektedir.
- 2004 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde AKP Evren Belediye Meclis Üyeliği olarak siyasete giriş yaptı.
- 2014-2019 yılları arası Evren AKP İlçe Başkanlığı Görevini yerine getirdi.
- 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçiminde Evren Belediye Başkanlığına aday oldu ve Belediye Başkanı olarak seçildi. Hüsamettin Ünsal, evli ve 4 çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.