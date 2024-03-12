Hür Erdem Ünal kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Hür Erdem Ünal kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Hür Erdem Ünal kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hür Erdem Ünal kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Hür Erdem Ünal nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜR ERDEM ÜNAL KİMDİR?

Hür Erdem Ünal, 1978 yılında İzmit'te doğmuş olup aslen Nevşehirlidir. İlkokul eğitimini İzmit'te, ortaokulu Mehmet Saka İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise 1989 yılında yerleştiği Aliağa'da Aliağa Lisesi'nde tamamlamıştır. 2001 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Ünal, askerlik görevini Yedek Subay olarak 2003 yılında Hakkâri'de tamamlamıştır.

Hür Erdem Ünal, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.