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Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli?

Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli?
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Hülya Kuran'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Hülya Kuran'ın yaşamı, kariyeri ve kökeni hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler haberimizi takip edebilir. Peki, Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Avukat Hülya Kuran'ın kim olduğu merak ediliyor. Esra Erol'da programının sevilen ve başarılı avukatı Hülya Kuran'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Programda, çeşitli olaylara yönelik hukuki yorumlar yaparak izleyicilerin dikkatini çeken Kuran, kendine has üslubu ve profesyonel yaklaşımıyla tanınıyor. Peki, Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HÜLYA KURAN KİMDİR?

Hülya Kuran, Esra Erol'un programında ekranlarda yer alan deneyimli bir avukattır. 1972 yılında Çanakkale'de doğan Kuran, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Hülya Kuran, aynı yıl kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evlenmiştir. Aslen Çanakkaleli olan Hülya Kuran, başarılı kariyeri ve televizyon programındaki yorumlarıyla tanınmaktadır.

Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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