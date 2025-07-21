Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, Hukuk Fakültesi tercih koşullarını merak ediyor. Peki, Hukuk başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025 ilk kaç bin kişi Hukuk tercih edebilir?

HUKUK FAKÜLTESİ NEDİR?

Hukuk, bireylerin ve toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Avukatlık, hakimlik, savcılık gibi prestijli mesleklere kapı açan bu bölüm, eşit ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci kabul eder.

Hukuk Fakültesinde Okutulan Dersler:

Temel Dersler:

Medeni Hukuk

Anayasa Hukuku

Ceza Hukuku

Borçlar Hukuku

Uzmanlık Alanları:

Uluslararası Hukuk

İş Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

2025 HUKUK BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI

YÖK tarafından belirlenen en düşük başarı sıralaması şu şekildedir:

• Hukuk tercih etmek isteyen adayların EA puan türünde ilk 100.000'de yer alması gerekiyor.

• Bazı köklü üniversiteler (Ankara, İstanbul, Bilkent gibi) daha yüksek sıralama talep edebilir.

HUKUK FAKÜLTESİ TERCİH STRATEJİLERİ

Sıralamanızı Kontrol Edin: EA'da 100.000'in altındaysanız Hukuk tercih edemezsiniz.

Üniversitelerin Geçmiş Yıl Verilerini İnceleyin:

Devlet üniversiteleri genellikle 20.000-80.000 aralığında öğrenci alır.

Vakıf üniversiteleri ise 100.000'e kadar öğrenci kabul edebilir.

Yedek Tercihlere Yer Verin: Hukuk dışında İktisat, Siyaset Bilimi gibi bölümleri de listeye ekleyin.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Soru : "EA'da 95.000'inciyim, Hukuk kazanabilir miyim?"

Cevap : Evet, ancak düşük puanlı üniversiteleri tercih etmelisiniz.

Soru : "Başarı sıralaması şartını geçtim, kesin yerleşir miyim?"

Cevap : Hayır, sıralama şartı sadece tercih yapma hakkı verir. Yerleşme, kontenjan ve puan rekabetine bağlıdır.

SONUÇ

2025 YKS'de Hukuk Fakültesi hedefleyen adaylar için kritik eşik EA'da ilk 100.000'dir. Tercihlerinizi yaparken geçmiş yıl verilerini inceleyerek stratejinizi oluşturmayı unutmayın!