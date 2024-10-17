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Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 38. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle!

Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 38. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle!
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Bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 38. bölüm. Bölüm NOW TV CANLI izle!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 38. bölüm NOW TV CANLI izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret'in ölümden dönmesi ailedeki dengeleri yeniden altüst eder. Zeynep, Halil İbrahim ile duygusal bir hesaplaşma yaşarken, İskender'in gizli hamleleri tehdit olmaya devam eder. Didem, Zeynep'e karşı giderek daha büyük bir meydan okuma sergilerken, Halil İbrahim zor bir kararın eşiğine gelir.

Fikret, ailesini bir arada tutmayı başarabilecek mi? Halil İbrahim, Zeynep ve Didem arasında nihayet bir seçim yapacak mı?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim, Zeynep'in İskender'in oğluyla evlenme kararını öğrendiğinde büyük bir şok yaşar. Zeynep, Halil İbrahim'e tamamen kapılarını kapatmıştır. Aileler arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Fikret Zeynep'i kararından döndürmek için çabalar. Ancak İskender'in gizli planları, herkesi bir felakete sürüklemeye kararlıdır. Zeynep, gerçekten evlenmeye razı olacak mı? Halil İbrahim, Zeynep'i kaybetmek üzere mi? Tüm dengeleri değiştirecek sürprizler bu bölümde açığa çıkıyor!

HUDUTSUZ SEVDA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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