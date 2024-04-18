Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm FOX TV CANLI izle!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 14. Bölüm FOX TV CANLI izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asiye Leto'nun ani ölümü herkesi şok eder. Kapıya gelen jandarma Ceylan'ı gözaltına alırken, Halil İbrahim olayın neden olduğunu çözmeye çalışır. Ceylan kendisini azmettiren kişinin Zeynep olduğunu söyleyince ortalık iyice karışır. Halil İbrahim tutuklanan Zeynep'i cezaevinden çıkarmaya çalışırken Zeynep koğuşta şişlenir. Zeynep yaşayacak mı? Halil İbrahim Zeynep'in intikamını nasıl alacak?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikah sırasındaki çatışmada Rızvan dahil birçok kişi darbe almıştır. Herkesin birbirine silah çekmesi eski itimatsızlıkları yeniden doğurur ve yapılan anlaşmalar, kurulan ittifaklar bozulur, hısımlar yeniden hasım olur. Halil İbrahim ve Zeynep'in aşkı, birbirlerine olan kırgınlıklarının üzerinden gelmesine yeterli olacak mıdır yoksa bu kırılma noktasından sonra onlar da mı karşı taraflarda olacaklardır?

HUDUTSUZ SEVDA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisini FOX TV platformlarından izleyebilirsiniz.

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