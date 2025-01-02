Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 2 Ocak Hudutsuz Sevda 48. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yeni bölümü olup olmadığı merak edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. 2 Ocak Perşembe günü Hudutsuz Sevda 48. bölümü yayınlanacak mı ve Hudutsuz Sevda dizisinde son bölümde neler olduğu gündeme geliyor. NOW yayın akışı! Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Detaylar haberimizdedir…

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Sevilen dizinin bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara gelmesi planlanıyor. Yeni bölümün ise önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşması bekleniyor.

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Sevilen dizinin bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara gelmesi planlanıyor. Yeni bölümün ise önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşması bekleniyor.

2 OCAK NOW YAYIN AKIŞI

02:15 Ruhun Duymaz

04:15 Bay Yanlış

05:30 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:15 Yabani