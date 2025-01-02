Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 2 Ocak Hudutsuz Sevda 48. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
NOW Tv'de yayınlanan Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 2 Ocak Perşembe günü Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı ve Hudutsuz Sevda dizisi 48. bölümde neler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. NOW yayın akışında Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümü var mı, yok mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 2 Ocak Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı?
Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yeni bölümü olup olmadığı merak edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. 2 Ocak Perşembe günü Hudutsuz Sevda 48. bölümü yayınlanacak mı ve Hudutsuz Sevda dizisinde son bölümde neler olduğu gündeme geliyor. NOW yayın akışı! Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Detaylar haberimizdedir…
HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?
Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Sevilen dizinin bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara gelmesi planlanıyor. Yeni bölümün ise önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşması bekleniyor.
HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM NELER OLDU?
Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Sevilen dizinin bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara gelmesi planlanıyor. Yeni bölümün ise önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşması bekleniyor.
2 OCAK NOW YAYIN AKIŞI
02:15 Ruhun Duymaz
04:15 Bay Yanlış
05:30 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:15 Yabani