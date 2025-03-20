Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda 57. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil İbrahim'in Kaan'ı öldürmesiyle tüm dengeler altüst olur. Didem'in tehdidi Halil İbrahim ve ailesini büyük bir çıkmaza sürüklerken, Zeynep sevdiği adamı kurtarmak için herkesi şaşırtacak bir karar alır. Öte yandan, Fikret ve Esma yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Kemal'in öfkesi geri dönülemez bir çatışmaya yol açar.

Zeynep'in fedakarlığı Halil İbrahim'i kurtaracak mı? Kemal'in hamlesi nasıl bir yıkım getirecek?

Hudutsuz Sevda'da hesaplar yeniden yazılıyor!

HUDUTSUZ SEVDA BÖLÜMLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Hudutsuz Sevda bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.