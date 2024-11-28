Hudutsuz Sevda 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Hudutsuz Sevda dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Hudutsuz Sevda 44. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda 44. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret, Dursun'un beklenmedik ölümüyle ilgili ağır suçlamalarla karşı karşıya kalırken, Zeynep ve Halil İbrahim arasında tansiyon giderek yükselir. Didem ve Kaan, Zeynep ve Halil İbrahim'i birbirinden ayırmak için gizli bir iş birliği yapar. Bu sırada İskender, kayıp paralarının izini sürmeye devam eder ve büyük bir hamleye hazırlanır.

Fikret, bu suçlamaların üstesinden gelebilecek mi? Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki bağ kopacak mı? İskender'in planı kimi hedef alacak?

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

HUDUTSUZ SEVDA 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hudutsuz Sevda 44. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz. Fragman takip sayfası için tıklayınız .