Mehmet Aslan kimdir? Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, HSK müfettişi Mehmet Aslan, kurumun yemekhane personeli tarafından bıçaklandı. Boğazından ağır yaralanan Aslan, hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alınırken, HSK'de geniş çaplı bir tahkikat başlatıldı. Peki, HSK Müfettişi Mehmet Aslan kimdir? Detaylar haberimizde!

HSK MÜFETTİŞİ MEHMET ASLAN KİMDİR?

Mehmet Aslan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) müfettiş olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllardır hukuk camiasında yer alan Aslan, yargı mekanizmasının iç işleyişini denetleyen kritik bir görevde bulunmaktadır.

HSK bünyesindeki müfettişler, hakim ve savcıların çalışmalarını denetlemek, mesleki faaliyetlerde herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını incelemekle sorumludur. Mehmet Aslan da bu kapsamda denetim görevini yürüten isimlerden biriydi.

MEHMET ASLAN BIÇAKLANMA OLAYI

Olay, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) binasında, 18 Ekim 2024 tarihinde, öğle saatlerinde gerçekleşti. HSK yemekhanesinde çalışan bir personel, mescit alanında bulunan HSK müfettişi Mehmet Aslan'a henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı. Saldırı sonrasında mescitte kanlar içinde kalan Aslan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Aslan'ın boğazından aldığı derin bıçak yarası nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, HSK'de 15 Nisan 2024 tarihinde çalışmaya başladığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayın sebebine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı ancak soruşturma devam ediyor.

Olay sonrası hukuk dünyasından birçok isim saldırıya tepki gösterdi. Eski HSK Başkanvekili ve Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Henüz anlaşılamayan bir nedenle, uğradığı menfur saldırı sonucu yaralanan meslektaşım, kardeşim HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MEHMET ASLAN'IN SAĞLIK DURUMU

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Aslan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Boğazından aldığı bıçak darbesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesi bulunuyor. Doktorlar, Aslan'ın durumunun kritik olduğunu ve her türlü müdahalenin titizlikle yapıldığını belirtti.