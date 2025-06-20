HSK Kararname sorgula! HSK 2025 Ana Kararnamesi ne zaman yayınlandı ve kimleri kapsıyor?

HSK 2025 Ana Kararnamesi, 3698 hakim ve savcının görev yerinin değişmesini kapsayan genis çapta bir düzenlemeyi içeriyor. Kararname, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayınlandı. HSK 2025 Ana Kararnamesi, yargı sistemindeki dinamikleri yeniden şekillendirdi. Peki, HSK 2025 Ana Kararnamesi ne zaman yayınlandı ve kimleri kapsıyor?

HSK KARARNAMESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANDI?

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamladığı bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."