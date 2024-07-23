HPV aşısı ücretsiz mi? HPV aşısı nerelerde, kimlere ücretsiz?

Hpv aşısı nerelerde, kimlere ücretsiz? HPV aşısı ücretsiz yapılıyor mu? HPV aşısı ücretsiz oldu mu? HPV aşısı ve ücret bilgisi ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan ve gitgide artış gösteren HPV virüsüne karşı ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlattı. HPV, dünyada önlenebilir ölüm sebepleri arasında rahim ağzı kanserine neden olmaktadır.

İBB'nin başlattığı ücretsiz HPV aşısı, ilk etapta sosyoekonomik olarak dezavantajlı bireylere uygulanacak. 9-26 yaş aralığındaki bireyler, ücretsiz HPV aşısı için https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ web adresi üzerinden randevu alabiliyorlar. Aşı, alınan randevu sırasına göre uygulanacak.

HPV AŞISI NERELERDE ÜCRETSİZ?

Aşı için belirlenen kriterlere uyan ve başvuruları onaylanan kişiler, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Şehzadebaşı Tıp Merkezi ve Darülaceze Tıp Merkezi'ne giderek ücretsiz aşılarını yaptırabiliyor.