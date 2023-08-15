Hot Wheels filmi ne zaman çıkacak sorusu merakla araştırılıyor. Film hakkında detaylı bilgiler ve gösterim tarihi bekleniyor. Peki, Hot Wheels filmi ne zaman çıkacak? Hot Wheels Türkiye'de gösterime girecek mi? İşte detaylar...

Barbie filminin vizyona girmesinin ardından Hot Wheels arabalarının filminin çıkacağı haberi gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından Hot Wheels filmi çıkacak haberine büyük ilgi gösterildi. Heyecanla beklenen filmle alakalı haberin detayları merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hot Wheels filmi ne zaman çıkacak sorusu araştırılmaya başlandı. Hot Wheels Türkiye'de gösterime gireceği tarih merakla bekleniyor. Peki, Hot Wheels filmi ne zaman çıkacak? Hot Wheels Türkiye'de gösterime girecek mi? Detaylar haberimizde...

HOT WHEELS FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hot Wheels oyuncak arabalarının filmi çıkıyor haberi gündeme geldi. Barbie filminden sonra Hot Wheels'in film olacağı haberi sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı. Hot Wheels filminin yapımcılığını J.J. Abrams'ın yapım şirketi üstlenmiştir. Filmin vizyona giriş tarihi henüz belli olmamıştır.

BARBİE FİLMİ GİŞE REKORU KIRDI!

Lider oyuncak firmalarından Mattel'in yaptığı resmi açıklamaya göre globalde 2022 cirosunun yüzde 26'sını Barbie tek başına üstleniyor. Film hasılatı ile ilgili tahminler gösterilen ilgi ile doğru orantılı olarak artarken son olarak 140 milyon dolar olarak beklenildiği belirtildi. Barbie filminin gişedeki başarısı sonrasında Hot Wheels'in filmi heyecanla bekleniyor.