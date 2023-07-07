Hollanda hükümeti düştü mü? SON DAKİKA! Hollanda darbe mi oldu, ne oldu?

Hollanda hükümeti düştü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Hollanda'da yaşanan olaylar araştırılmaktadır. Peki, Hollanda hükümeti düştü mü? Hollanda darbe mi oldu, ne oldu? İşte detaylar...

Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. Gündeme gelen haberlerin ardından Hollanda hükümeti düştü mü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hollanda'da yaşanan son durum araştırılmaktadır. Peki, Hollanda hükümeti düştü mü? Hollanda darbe mi oldu, ne oldu? Detaylar haberimizde...

HOLLANDA HÜKÜMET SİSTEMİ NEDİR?

Hollanda Avrupa Birliği, NATO, OECD üyesidir. Hollanda aynı zamanda Schengen Bölgesi ve Benelüks topluluğunun bir parçasıdır. Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkelerini oluşturan 3 ülkeden biridir. Ayrıca Kyoto Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Ülke Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet Divanı'na Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Europol'e ev sahipliği yapmaktadır.

Ülke özellikle peynirleri, yel değirmenleri, bisikletleri, laleleri, Holştayn adı verilen inekleri ve sosyal hakları ile tanınır. Hollanda'da eşcinsel evlilik yasaldır.

HOLLANDA HÜKÜMETİ DÜŞTÜ MÜ?

Hollanda'da koalisyonu oluşturan 4 parti, bir süredir tartıştıkları çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı konusunda anlaşma sağlayamadı. Göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

HOLLANDA'DA NE OLDU?

Hollanda'da mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı, koalisyonu oluşturan partiler tarafından çarşamba gününden bu yana tartışılıyordu. Yeni göç politikası konusunda anlaşmazlığı aşamayan 4 koalisyon partisinden oluşan hükümet düştü. İktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler, göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca, hükümet düştü.