Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan "Holding" seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor! Peki, Holding karakterleri kim?

HOLDİNG KONUSU NE?

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek? İnsanların aşk ve iktidarla sınandığı bu etkili drama, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

Holding'in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Tacbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

HOLDİNG OYUNCULARI KİM?

İnsanların aşk ve iktidarla sınanacağı atv'nin yeni dizisi "Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

HOLDİNG KARAKTERLERİ

Erdal Özyağcılar / Osman Altınordu

İş dünyasının sert, acımasız ve vicdansız kralı olarak nam yapan Osman Altınordu, ilerleyen yaşı nedeniyle kendisinden sonra Altınordu İmparatorluğu'nun başına eski eşi Serra'dan olan üç kızından hangisini geçireceğine karar vermeye çalışır. Bir yandan da yıllardır uzaktan da olsa, kızın haberi olmaksızın destek olduğu Aydan'a babalık duygusunu tattıramamış olmanın acısını içinde yaşamaktadır.

Tuğba Sunguroğlu /Aydan Türker

Osman Altınordu'nun gayrimeşru kızıdır. Denizin derinliklerinde kaybolup giden annesini bulmak umuduyla dalgıç olmuştur. Denizin altında huzur bulan, engelli çocuklara eğitim vermek için çırpınan, mütevazı ve sakin genç bir kadınken, girmek zorunda bırakıldığı kural tanımaz mücadele içinde güçlü bir savaşçıya dönüşecektir.

Öznur Serçeler / Ceyda Tavancı

Osman Altınordu'nun ikinci karısından olma, ortanca kızı Ceyda, işin başında "temiz yüzlü kadın" diye tarif edilirken işin sonunda "temiz yüzü şeytanın maskesiymiş" dedirten istisnai biridir. Aklından geçenleri yüzünden okumak çok zor olan Ceyda, istediği zaman kaygısını, üzüntüsünü, öfkesini belli etmemeyi, herkese mutlu kadın taklidi yapan annesinden öğrenmiştir. Üç kız kardeşin en hırslısı olan Ceyda'nın temel hedefi, babasından sonra holdingin başına geçmektir ve bu uğurda yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

Melisa Döngel /Sema Altınordu

Osman Altınordu'nun en küçük kızıdır. Küçük bir kızken annesinin evi terk etmesiyle ablası Ebru tarafından büyütülmüş, iyi bir eğitim almış ve holdingin yapay zeka, bilgisayar dünyasının başına geçmiştir. Annesinden ayrı, otoriter bir babayla kalmasının getirdiği ağır gerçeklikten kaçma arzusu onu önce masal dünyasına, oradan bilgisayarda yaratılan gerçekliğe doğru yönlendirmiştir. Hayat onun için büyük bir oyundan ibarettir.

Şebnem Hassanisoughi / Ebru Karaaslan

Osman Altınordu'nun büyük kızıdır. Azimli, sabırlı ancak sandığı kadar dayanıklı değildir. İtiraf etmese de her daim babasının sevgisine ve onun tarafından onaylanmaya muhtaçtır. Otorite seven, güç tiryakisi bir işkolikken, hayranı olduğu babasına adadığı hayatının boşa geçmiş olduğunu ve güç tiryakiliğinin ruhunu zehirlediğini kardeşleriyle giriştiği mücadele içinde anlayacaktır.

Caner Topçu / Kerem Sayışman

Henüz 9 yaşındayken, öfke kontrolü sorunu olan polis babası, annesini gözlerinin önünde öldürmüştür. Babasının polis arkadaşlarının baskısı ile mahkemede hiçbir günahı olmayan annesi hakkında yalan ifade vermek zorunda bırakılmıştır. Büyüdüğünde işine aşık ve takıntılı bir polis olmuştur.