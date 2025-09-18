HMGS 2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman?

Hukuk fakültesi mezunlarının meslek hayatına başlamadan önce bilgi ve yetkinliklerini ölçmek amacıyla düzenlenen HMGS sınavı için geri sayım başladı. Adaylar, sınav tarihini ve sınavın nerede yapılacağını merak ediyor. Sınavın detayları, başvuru koşulları ve yerleri hakkında bilgi edinmek isteyen hukuk mezunları yoğun bir araştırma sürecine girdi. Bu önemli sınav, hukuk alanında kariyer yapmak isteyen herkes için büyük bir adım niteliğinde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HMGS SINAVI NE ZAMAN?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (HMGS) ikinci oturumu 28 Eylül tarihinde yapılacak. Hukuk fakültesi mezunlarının meslek hayatına başlamadan önce bilgi ve yetkinliklerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bu sınav, adaylar için büyük önem taşıyor. Sınava girecek olanlar, sınavın yapılacağı gün ve saatle birlikte sınav merkezlerinin nerede olacağı gibi detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

HMGS, hukuk alanında kariyer yapmak isteyenlerin mesleğe hazırlık sürecindeki kritik bir adım olarak değerlendiriliyor ve sınav sonucunda elde edilen başarı, mesleki yol haritasını belirliyor.

HMGS SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

HMGS 2. oturum sınav giriş belgeleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak ÖSYM'nin önceki uygulamalarına bakıldığında, sınav yerlerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıldığı görülüyor. Bu nedenle, hukuk fakültesi mezunlarının büyük merakla beklediği sınav giriş belgelerinin 18 Eylül Perşembe günü yayımlanması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerinde yer alan bilgileri dikkatle inceleyerek sınava girecekleri yer, saat ve salon gibi detayları öğrenebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na katılabilmek için sınav yerlerini ve saatlerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni edinmek zorundadır. Bu belge, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr

üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak kolayca erişilebilir.

Sınava Giriş Belgesi, adayların sınava girecekleri bina, salon ve sınav saati gibi kritik bilgileri içerdiği için sınav öncesinde mutlaka indirilip, çıktı alınması önerilir. Belgede yer alan bilgiler doğrultusunda sınav günü adayların doğru yere zamanında ulaşmaları büyük önem taşır.

Ayrıca sınav sırasında belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur; aksi takdirde sınava alınmaları mümkün olmayabilir. Bu nedenle adayların, sınav tarihinden önce ÖSYM'nin resmi sitesini düzenli olarak takip etmeleri ve belgeyi zamanında temin etmeleri tavsiye edilir.

HMGS SINAVINDA HANGİ ALANLARDAN SORUMLU OLUNACAK?