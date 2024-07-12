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Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Öfkeli 9 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 9 konusu, özeti ve Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hızlı ve Öfkeli 9 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı ve Öfkeli 9 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı ve Öfkeli 9 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 9 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 9 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Justin Lin

Türü: Aksiyon

Oyuncular: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Film Londra, Edinburgh (İngiltere) Tiflis (Gürcistan), Phuket, Krabi (Tayland) ve Los Angeles (ABD) olmak üzere altı farklı şehirde çekildi. Serinin yıldızı Vin Diesel'in paylaştığı son Instagram fotoğrafına göre filmin çekimleri 20 hafta sürdü.

Osman Demir
Osman Demir
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