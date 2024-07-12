Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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HIZLI VE ÖFKELİ 9 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Justin Lin
Türü: Aksiyon
Oyuncular: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
Film Londra, Edinburgh (İngiltere) Tiflis (Gürcistan), Phuket, Krabi (Tayland) ve Los Angeles (ABD) olmak üzere altı farklı şehirde çekildi. Serinin yıldızı Vin Diesel'in paylaştığı son Instagram fotoğrafına göre filmin çekimleri 20 hafta sürdü.