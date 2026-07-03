Hızlı Ve Öfkeli 6 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hızlı Ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı Ve Öfkeli 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı Ve Öfkeli 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı Ve Öfkeli 6 konusu nedir, Hızlı Ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler ve Hızlı Ve Öfkeli 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon sinemasının en sevilen serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli 6 (Fast & Furious 6), nefes kesen kovalamaca sahneleri ve yıldız oyuncu kadrosuyla yıllar sonra da ilgi görmeye devam ediyor. Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan film hakkında "Hızlı ve Öfkeli 6 nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim, konusu ne?" soruları araştırılıyor. İşte filme dair merak edilen tüm detaylar.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hızlı ve Öfkeli 6'nın çekimleri ağırlıklı olarak İngiltere'de gerçekleştirildi. Yapım kapsamında Londra, Liverpool, Glasgow, Shepperton Stüdyoları, Bovingdon Hava Üssü gibi birçok farklı noktada çekimler yapıldı. Ayrıca filmin bazı sahneleri İspanya'nın Kanarya Adaları'nda, özellikle Tenerife ve Gran Canaria adalarında çekildi. Final bölümlerinin bir kısmı ise Los Angeles'ta tamamlandı.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri 30 Temmuz 2012 tarihinde başladı ve Aralık 2012'de tamamlandı. Yönetmenliğini Justin Lin'in üstlendiği yapım, dünya genelinde 24 Mayıs 2013 tarihinde vizyona girdi.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİNİN KONUSU NE?

Rio'daki büyük soygunun ardından ekip üyeleri dünyanın farklı bölgelerinde yeni hayatlarına alışmaya çalışmaktadır. Ancak güvenlik ajanı Luke Hobbs, uluslararası çapta faaliyet gösteren tehlikeli bir suç örgütünü durdurabilmek için Dominic Toretto ve ekibinden yardım ister.

Dom, eski aşkı Letty'nin hayatta olduğunu öğrenince görevi kabul eder. Ekip, hem Letty'nin geçmişine dair gerçekleri ortaya çıkarmaya hem de Owen Shaw liderliğindeki suç örgütünü etkisiz hale getirmeye çalışırken birbirinden tehlikeli operasyonlara imza atar. Film, yüksek tempolu aksiyon sahneleri, otomobil kovalamacaları ve sürpriz gelişmeleriyle serinin en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Hollywood'un ünlü isimleri yer alıyor:

• Vin Diesel – Dominic Toretto

• Paul Walker – Brian O'Conner

• Dwayne Johnson – Luke Hobbs

• Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

• Jordana Brewster – Mia Toretto

• Tyrese Gibson – Roman Pearce

• Chris "Ludacris" Bridges – Tej Parker

• Sung Kang – Han Lue

• Gal Gadot – Gisele Yashar

• Luke Evans – Owen Shaw

• Gina Carano – Riley Hicks

• Elsa Pataky – Elena Neves

• Joe Taslim – Jah

• Jason Statham – Deckard Shaw (kısa sürpriz sahne)

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Hızlı ve Öfkeli 6'nın yönetmen koltuğunda serinin önemli yapımlarına da imza atan Justin Lin oturuyor. Senaryosu Chris Morgan tarafından kaleme alınan film, aksiyon ve otomobil temalı sahneleriyle dünya genelinde büyük gişe başarısı elde ederek serinin en çok izlenen filmleri arasında yer aldı