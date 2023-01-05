Hivda Zizan Alp kimdir? Hivda Zizan Alp hayatı ve biyografisi! Hivda Zizan Alp kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hivda Zizan Alp, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hivda Zizan Alp hakkında merak edilenler. Hivda Zizan Alp hayatı ve biyografisi. Hivda Zizan Alp kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hivda Zizan Alp merak konusu oldu. İşte Hivda Zizan Alp hakkında merak edilen Hivda Zizan Alp kimdir, Hivda Zizan Alp hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Kasım 1993

29 yaşında

İstanbul, Türkiye

9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2019 – Sefirin Kızı (Elvan) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ada) (TV Dizisi)

2015 – Mordkommision İstanbul (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Arife) (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (TV Dizisi)