Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye'nin bugüne kadarki en kapsamlı sosyal konut girişimini hayata geçiriyor. Bu proje kapsamında, dar gelirli vatandaşlara yönelik toplam 500 bin konut inşa edilecek. Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan taksit imkânı ile satışa sunulacak. Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.Hisseli evi olan TOKİ'ye başvurabilir mi?

HİSSELİ TAPU SAHİPLERİ TOKİ SOSYAL KONUTA BAŞVURABİLİR Mİ?

Tamamı kendisine ait olmayan, yani yalnızca hisseli tapuya sahip kişiler, tam bağımsız bir konutun sahibi sayılmaz. Bu nedenle, hisseli tapusu bulunan vatandaşlar TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapabilirler. Ancak başvuru sırasında, taşınmazın sadece bir kısmına sahip olduklarını belgelemeleri gerekebilir.

Hsseli tapu sahipleri, gayrimenkul hisselerinin değeri 1 milyon TL'nin altındaysa başvurabilecek. Şartlar arasında en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bulunuyor.3 gün önce

BAŞVURU SAHİBİNİN VEFATI DURUMUNDA HAK SAHİPLİĞİ NE OLUR?

TOKİ sosyal konut başvuru sürecinden sonra hak sahibi kişinin vefat etmesi halinde, sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülükler yasal mirasçılarına devredilir. Mirasçılar, projedeki hak sahipliği sürecini aynı şartlarla devam ettirebilir ve konut teslimine kadar olan işlemleri sürdürebilirler.

GELİRİ OLMAYANLAR TOKİ KONUTLARINA BAŞVURABİLİR Mİ?

Evet, TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında belirlenen başvuru şartları arasında asgari gelir kriteri bulunmamaktadır. Düzenli geliri olmayan vatandaşlar da başvuru yapabilir. Ancak başvuru sırasında belirtilen gelir beyanı esas alınır.

TOKİ SOSYAL KONUT KAMPANYASINDA KİMLERE NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

Proje kapsamında belirli gruplara özel kontenjanlar ayrılmıştır. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere yüzde 5, engelli bireylere yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, 18-30 yaş arasındaki gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan sağlanacaktır. Bu dağılım, toplumun farklı kesimlerinin projeden eşit şekilde yararlanmasını hedeflemektedir.