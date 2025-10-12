Haberler

"Hint bademi" hangisinin diğer adıdır? Kaju mu, kakao mu, kahve mi, köri mi?

Güncelleme:
Hint bademi, genellikle tatlı ve tuzlu yemeklerde, ayrıca çeşitli sağlık ve güzellik ürünlerinde kullanılan popüler bir malzemedir. Hint bademi, özellikle E vitamini ve sağlıklı yağlar bakımından zengin olduğu için çok değerlidir. "Hint bademi" hangisinin diğer adıdır? Kaju mu, kakao mu, kahve mi, köri mi?

Günlük yaşamda pek sık karşılaşılmayan "Hint bademi" terimi, son zamanlarda bilgi yarışmalarında ve genel kültür sorularında sıkça gündeme geliyor. Pek çok kişi bu terimi duyduğunda bademle ilgili bir şey sanıyor ancak gerçek oldukça şaşırtıcı: "Hint bademi" hangisinin diğer adıdır? Kaju mu, kakao mu, kahve mi, köri mi?

HİNT BADEMİNİN DİĞER ADI NEDİR?

"Hint bademi" ifadesi, kakao bitkisinin geçmişteki isimlendirmelerinde yer alıyor. Özellikle kolonyal dönemlerde, farklı coğrafyalardan gelen ürünlere benzetme yoluyla isimler verilirdi. Kakao da şekli ve bazı tat özellikleri nedeniyle zaman zaman "Hint bademi" olarak adlandırılmıştır. Buradaki "Hint", yalnızca Doğu ülkelerine yapılan genel bir referanstır, bildiğimiz Hindistan'la doğrudan ilgisi yoktur.

HİNT BADEMİNİN HANGİSİNİN DİĞER ADIDIR?

Hint bademi, kakao için kullanılan diğer bir isimdir.

Doğru cevap: B - Kakao

