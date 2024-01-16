Hindistan cevizi yağı faydaları, hindistan cevizi yağının saça faydaları nedir, ne işe yarar? Nasıl uygulanır?

Özellikle saç için kullanılan Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir, ne işe yarar? soruları dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Nasıl uygulanmalıdır? Hindistan cevizi yağının yüze ve cilde faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağıyla zayıflanabilir mi?

Saf Hindistan cevizi yağı pek çok kimyasalları bünyesinde barındıran kozmetik temizleyicilere karşı doğal ve sağlıklı bir alternatiftir. Hindistan cevizi yağı, olgun ve çiğ meyveden elde edilir. Cilt için, saç için kullanılabildiği gibi tatlılarda kahvelerde de kullanılabilir. Faydalarını ve kullanım alanlarını saymakla bitiremeyiz. O zaman hindistan cevizi yağının faydalarına bakalım.

The Soap Factory / Hindistan Cevizi Yağı

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI NEDİR? NE İŞE YARAR?

Hindistan cevizi yağı uzun yıllardır bilinen ve kullanılan doğal bir üründür. Sağladığı faydalar arasında en bilineni saç sağlığına iyi gelmesidir.

Cildi güzelleştirir. Cildinizin koruyucu tabakasını besler ve arındırır. Ciltte ki pullanan bölgeyi nemlendirir. Zararlı güneş ışınlarından korur ve güneş koruyucu krem olarak kullanabilirsiniz. Akne, kuruluk gibi cilt sorunlarıyla mücadele eder.

Makyaj temizleme de çok etkilidir. Suya dayanıklı maskarayı, yoğun ve kalıcı makyajınızı dahi kolayca silebilirsiniz. Tek ürünle cildinizden hem makyajınızı silmiş hem de nemlendirmiş olacaksınız.

Kötü kokuları yok etmesiyle de bilinir. Doğal bir deodorant görevi görür. Ayak kokusu oluşumunu engeller.

Ağız bakımında da kullanılabilir. Diş fırçasına bir miktar konulduğunda kısa vadede dişlerinizin beyazladığını ve zararlı bakterilerden arındığını fark edeceksiniz. Antibakteriyel ve antifungal özelliği sayesinde kötü ağız kokularını yok eder.

Tırnak bakım yağı olarak kullanıldığında tırnak batmaları ve deri sertleşmelerinin önüne geçer. Yumuşatır ve tırnakların daha parlak görünmesini sağlar.

Bebeğinizin hassas cildi için %100 güvenlidir. Pişik sorunlarıyla mücadele etmenizi sağlar. Diş çıkarma döneminde olan bebekler de diş etine sürüldüğünde, bebeğin rahatlamasına yardımcı olur ve bu dönemi daha rahat geçirmesine yardımcı olur.

Hamilelik döneminde oluşan çatlak görünümünü azaltır. Pürüzsüz ve elastikiyeti artmış bir cilt sunar.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Saça uygulanan hindistan cevizi yağı , saçlarda protein kaybını azaltmaya yardımcı olur. Saç telinin içine kolayca nüfuz ettiğinden, günlük bir saç kremi olarak kullanılabilir. Ayrıca saçtaki nemi hapsederek ışıltı ve parlaklık sağlar.

Saçların daha parlak ve güçlü görünmesini sağlar. Saç bakımında önemli bir yer edinen Hindistan cevizi yağı özellikle saçlardaki cansız ve mat görünümünün giderilmesine yardımcı olur. Saç maskesi yapıldığında daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Saç kırıklarını hücresel düzeyde onarır. Kolay taranan ve sağlıkla ışıldayan saçlara sahip olmanızı sağlar. Saç için maske olarak kullanıldığında ise bit problemleriyle savaşır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL UYGULANIR?

Saç maskesi olarak kullanmak istiyorsanız 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi yağını saç diplerinden uçlarına kadar masaj yaparak iyice yedirin. Saçlarınızın daha iyi Hindistan cevizi yağını çekebilmesi için bir şapka veya streç film ile sarın. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra kuru saçınızı şampuanla iyice köpürtün. Ilık su ile durulayın.

Saç kremi olarak kullanmak için ise hindistan cevizi yağının sıvı olması gerekir. Sıvı hale getirdiğiniz yağı saç uçlarınıza sürün ve durulamayın.

Makyaj temizliği için bir pamuğa çay kaşığı kadar yağı alıp makyajınızı silebilirsiniz. Durulama gerektirmez.

Tatlılarda ve kahvelerde kullanmak için 1 tatlı kaşığı yeterli olacaktır. erdiği tadı ve aromatik kokusuna bayılacaksınız.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞIYLA ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asididir ve metabolizmayı hızlandırır. Böylece kilo verimi hızlanır. Her gün 1 tatlı kaşığı tüketimi açlığınızı düzenleyebilir ve daha az yemenize yardımcı olur. Yağ yakımını desteklediği için zayıflamak mümkündür.

The Soap Factory Hindistan cevizi yağı soğuk sıkım yöntemiyle elde edilir. %100 doğal ve saftır. Faydaları saymakla bitmeyen hindistan cevizi yağını satın almak için buraya tıklayınız.