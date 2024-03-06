Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Hikmet Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan kaç yaşında ve nereli?

HİKMET KAPLAN KİMDİR?

Hikmet Kaplan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayıdır.