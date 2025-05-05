Her yıl Hıdırellez akşamında uygulanan Hıdırellez tuz ritüeli, özellikle gençler arasında oldukça popülerdir. Dileklerin kabul olması amacıyla gece yatmadan önce tuz yiyip rüyada su isteyen kişinin görüleceğine inanılan bu ritüel, dini hassasiyet taşıyan bireyler tarafından sorgulanıyor. Hıdırellez tuz ritüeli ibadet mi yoksa hurafe mi? Peki, Hıdırellez tuz yiyip yatmak günah mı? Hıdırellez tuz ritüeli duası!

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, halk arasında baharın gelişiyle birlikte kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Hızır (bolluğu ve bereketi simgeler) ile İlyas'ın (yağmuru ve doğayı temsil eder) bir araya geldiği bu gün, yeni başlangıçların sembolüdür.

HIDIRELLEZ TUZ YİYİP YATMAK GÜNAH MI?

Ritüelin temel amacı, baharın gelişiyle birlikte niyet edilen dileklerin Hızır ve İlyas tarafından kabul edileceği inancıdır. Hıdırellez tuz ritüeli, bu anlamda bir tür manevi çağrı olarak görülse de, bazı din adamları bu tür uygulamaların İslam inancına uygun olmadığını ifade etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı gibi resmi dini otoriteler, niyetlerin sadece Allah'a yöneltilmesini ve bu tür batıl inançlardan uzak durulmasını önermektedir. Hıdırellez tuz ritüeli gibi uygulamalar ise İslam dışı kültürel miras olarak değerlendirilir. Bu nedenle bazı kesimler bu ritüelin "günah" kapsamına girebileceğini savunmaktadır.

HIDIRELLEZ TUZ RİTÜELİ DUASI NEDİR?

"Allah'ım, gönlümden geçen dileğimi biliyorsun. Bu gecenin bereketiyle, Hızır ve İlyas'ın buluştuğu vakit hürmetine, niyetimi kabul eyle. Kim bana su verirse, hayırlı kısmetim odur. Amin."