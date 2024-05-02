Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez ne yapılması gerekir?

Baharın gelişini müjdeleyen hıdırellez ne zaman ve dileği ne zaman yapılır merak ediliyor. Hıdırellez dileği ne zaman yapılır ve hıdırellezde neler yapılması gerekir vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez dileği ne zaman yapılır? Hıdırellez ne yapılması gerekir? Detaylar haberimizdedir…

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Bu sene hıdırellez 5 Mayıs Pazar günü başlayıp 6 Mayıs Pazartesi günü bitiyor. Her sene yoğun ilgi ile kutlanan hıdırellez bu sene yine coşku ile kutlanıyor.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hıdırellezde 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.