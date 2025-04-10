Hıdırellez ne zaman 2025? Hıdırellez 5 Mayıs mı 6 Mayıs mı?

2025 yılında Hıdırellez ne zaman? sorusu yine birçok kişi tarafından merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez 5 Mayıs akşamı başlayacak ve 6 Mayıs günü boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Baharın simgesi haline gelen bu özel günde insanlar, dileklerini gerçekleştirmek ve yeni başlangıçlar yapmak için çeşitli gelenekleri uygular. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez gecesi ne yapılır? İşte detaylar...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. 2025 yılında da Hıdırellez, 5 Mayıs Pazartesi günü akşamı başlayacak.

HIDIRELLEZ 5 MAYIS MI 6 MAYIS MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez 5 Mayıs akşamı başlayacak ve 6 Mayıs günü boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

HIDIRELLEZ GECESİ NE YAPILIR?

Hıdırellez gecesi dilekler, küçük kağıtlara yazılarak gül ağacının altına gömülür veya bir kumaş parçasına sarılarak sabaha kadar dışarıda bırakılır. İnanca göre, bu dilekler Hızır ile İlyas peygamberler tarafından görülür ve gerçekleşir.

Bir diğer gelenek ise ateşten atlamaktır. Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla yakılan ateşin üzerinden atlamak, Hıdırellez gecesinin en sembolik ritüellerinden biridir. Özellikle toplu kutlamalarda bu gelenek, eğlenceyle birleşerek coşkulu bir hal alır.

Niyet çizimi ya da baht açma adı verilen uygulamada ise kişiler, geceden hazırladıkları çizimlerde (ev, araba, bebek gibi) dileklerini simgeler. Bu çizimler sabah erkenden suya bırakılır ve gün doğumunda su kenarından alınarak dileklerin kabul olacağına inanılır.

Yiyecek paylaşımı da Hıdırellez gecesi yapılan önemli geleneklerdendir. Bolluk ve bereket dileğiyle yapılan yiyecekler, komşularla paylaşılır; böylece yeni yılın bereketle geçmesi umulur.