5 Mayıs gecesi kutlanan Hıdırellez, özellikle dilek dileme ritüeli ile bilinir. İnsanlar bu gece, yeni başlangıçlar ve hayatlarına çekmek istedikleri güzellikler için farklı yöntemlerle dilek diliyor. Bu geleneklerden en bilineni ise gül ağacına dilek bırakmak oluyor. Peki, "Hıdırellez gecesi ne yapılır? Gül ağacına dilek nasıl bırakılır?" sorusu, hem bu gelenekleri yaşatmak isteyenler hem de ilk kez deneyimleyecek olanlar tarafından araştırılıyor.

HIDIRELLEZ GECESİ NE YAPILIR?

Hıdırellez gecesi dilekler, küçük kağıtlara yazılarak gül ağacının altına gömülür veya bir kumaş parçasına sarılarak sabaha kadar dışarıda bırakılır. İnanca göre, bu dilekler Hızır ile İlyas peygamberler tarafından görülür ve gerçekleşir.

Bir diğer gelenek ise ateşten atlamaktır. Kötü enerjilerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla yakılan ateşin üzerinden atlamak, Hıdırellez gecesinin en sembolik ritüellerinden biridir. Özellikle toplu kutlamalarda bu gelenek, eğlenceyle birleşerek coşkulu bir hal alır.

Niyet çizimi ya da baht açma adı verilen uygulamada ise kişiler, geceden hazırladıkları çizimlerde (ev, araba, bebek gibi) dileklerini simgeler. Bu çizimler sabah erkenden suya bırakılır ve gün doğumunda su kenarından alınarak dileklerin kabul olacağına inanılır.

Yiyecek paylaşımı da Hıdırellez gecesi yapılan önemli geleneklerdendir. Bolluk ve bereket dileğiyle yapılan yiyecekler, komşularla paylaşılır; böylece yeni yılın bereketle geçmesi umulur.

Hıdırellez

GÜL AĞACINA DİLEK NASIL BIRAKILIR?

Öncelikle gerçekleşmesini istediğiniz dileği ya da hayali net bir şekilde belirleyin. Dileğinizi kısa ve net bir şekilde küçük bir kağıda yazabilir ya da sembolik bir şekilde çizebilirsiniz (örneğin ev, kalp, para sembolleri). Bu kağıdı 5 Mayıs gecesi bir gül ağacının altına bırakın. Eğer gerçek bir gül ağacı yoksa, saksıdaki güller de kullanılabilir. Bazı geleneklerde dilek sabah gün doğmadan toplanır, bazılarında ise dilek suya bırakılır ya da o şekilde bırakılır.

DİLEĞİNİ GÜL AĞACINA ASMAK CAİZ Mİ, GÜNAH MIDIR?

Eğer dilek dileme eylemi, doğrudan Allah'tan istemek yerine, dileğin bir nesne (örneğin gül ağacı) veya başka bir varlık aracılığıyla gerçekleşeceğine inanılarak yapılıyorsa bu durum dinen sakıncalıdır. "De ki: Allah'ım sen mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir, sen her şeye kadirsin. " (Âli İmran, 3/26)

"O'nun katında izni olmadan şefâat edecek (dilekleri yerine getirebilecek) kimdir?" (Bakara, 2/255)