Hıdırellez günü, geleneksel olarak Hazreti Hızır ile İlyas peygamberin buluştuğuna inanılan bir gün olarak kabul edilir. Bu özel gün, genellikle coşkuyla kutlanır ve çeşitli ritüellerle geçirilir. İnsanlar dilekler diler, gül ağacına dokunur veya dikilir ve ateşten atlayarak bu günü kutlarlar. HIDIRELLEZ ateşi ne zaman yakılır? Hıdırellez ATEŞİ ne zaman yapılır? İşte ayrıntılar...

HIDIELLEZ ATEŞİ NE ZAMAN YAKILIR?

Hıdırellez günü ateşten atlamak, geleneksel olarak nazardan ve hastalıktan korunmak amacıyla yapılan bir ritüeldir. Bu geleneğin Hıdırellez'le özdeşleşmesi, kültürel bir zenginliği ve toplumsal bir dayanışmayı yansıtır. Ateşten atlamak, daha çok geleneksel bir uygulama olup dini bir anlam taşımaz. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisinin ön plana çıktığı, Hazreti Hızır ve İlyas'ın iyiliği, bereketi ve cömertliği sembolize eden dinsel figürler olduğu inancının hakim olduğu bir gündür.

Hıdırellez ateşi, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece yakılır ve bu özel saatlerde dilekler de gül ağacı toprağına gömülür. Bu ritüeller, geleneksel inançlarla şekillenen ve toplumun bir araya gelerek kutladığı önemli bir gün olan Hıdırellez'in ruhunu yansıtır.