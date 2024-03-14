Hidayet Kılınç kimdir? MHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hidayet Kılınç kimdir? MHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç nereli? Detaylar haberimizdedir…

HİDAYET KILINÇ KİMDİR?

1960 yılında Mersin İli Anamur İlçesinden dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitimini tamamladı. Sağlık Bakanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. MHP'den 21. Dönem İçel Milletvekili oldu. Hidayet Kılınç, evli ve 1 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Mersin İli, Anamur İlçesi Belediye Başkanı oldu.

Hidayet Kılınç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.