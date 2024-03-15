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Hidayet Kılınç kimdir? AK Parti Mersin- Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç kaç yaşında, nereli?

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Hidayet Kılınç kimdir? AK Parti Mersin- Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç kaç yaşında, nereli? Hidayet Kılınç, AK Parti'nin Mersin-Anamur Belediye Başkan adayıdır. Kılınç'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Kılınç'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mersin- Anamur Beldiye Başkan adayı Hidayet Kılınç oldu. Peki, Hidayet Kılınç kimdir? AK Parti Mersin- Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç kaçyaşında, nereli?

HİDAYET KILINÇ KİMDİR?

  • Hidayet Kılınç, 1960 yılında Mersin İli Anamur İlçesinden dünyaya geldi.
  • Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitimini tamamladı.
  • Sağlık Bakanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. MHP'den 21. Dönem İçel Milletvekili oldu.
  • Hidayet Kılınç, evli ve 1 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Mersin İli, Anamur İlçesi Belediye Başkanı oldu.
  • Hidayet Kılınç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde MHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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