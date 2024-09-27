Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden gerçekleştirdiği uçuş denemesi sonrası hayatı, tarihçilerin dikkatini çeken bir başka bilinmezdir. Uçuşunun ardından saraydan büyük ilgi gördüğü ancak sonrasında sürgüne gönderildiği iddia edilir. Peki, Hezarfen Ahmet Çelebi nasıl öldü?

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ NASIL ÖLDÜ?

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin ölümüne dair en yaygın anlatılardan biri, uçuşunun ardından Osmanlı Sultanı IV. Murad tarafından cezalandırılmasıdır. Evliya Çelebi'nin aktardığına göre, Sultan IV. Murad, başlangıçta Hezarfen'in başarısından etkilense de, sonrasında bu tür yeteneklerin devlete tehdit oluşturabileceği endişesiyle onu Cezayir'e sürgün etmiştir. Hezarfen'in bu sürgünde hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Ancak, bu anlatı Evliya Çelebi'nin gözlemlerine dayandığı için tarihsel doğruluğu konusunda tartışmalar bulunmaktadır.

Sultan IV. Murad'ın döneminde, devlete yönelik tehditler ve güç gösterilerinden endişe duyduğu bilinmektedir. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin sıradışı yeteneği ve uçma girişimi, padişah için bir güç sembolü olarak algılanmış olabilir. Bu bağlamda, Hezarfen'in sürgün edilmesi, devletin otoritesine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilmiş olabilir. Ancak, bu anlatının dışında başka tarihsel kaynaklarda Hezarfen'in ölümüne dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin ölümüne dair alternatif bir teori, onun Cezayir'de yaşamaya devam ettiği ancak burada herhangi bir önemli faaliyet göstermediği yönündedir. Evliya Çelebi dışında bu konuda başka kaynak bulunmadığı için, Hezarfen'in sürgün sonrası yaşamı ve ölümüne dair ayrıntılar hala gizemini korumaktadır. Bu nedenle Hezarfen'in ölümünün ne zaman ve nasıl gerçekleştiği konusu tarihsel bir muamma olarak kalmaktadır.