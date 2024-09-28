Hezarfen Ahmet Çelebi gerçekten uçtu mu?

Osmanlı döneminde bilim ve teknoloji alanında sıra dışı başarılar kazanan birçok figürden biri olan Hezarfen Ahmet Çelebi, tarihteki ilk uçuş denemelerinden birini gerçekleştiren kişi olarak bilinir. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a süzülerek uçtuğu iddiası, yıllar boyunca pek çok tarihçinin ve meraklının ilgisini çekmiştir. Peki, bu olay gerçekten yaşandı mı? İşte yanıtı!

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ GERÇEKTEN UÇTU MU?

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuşu ile ilgili en bilinen kaynak, 17. yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı tarihçisi Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseridir. Evliya Çelebi, Hezarfen'in Galata Kulesi'nden kanat takarak uçtuğunu ve Boğaz'ı geçerek Üsküdar'a indiğini anlatır. Bu olayın IV. Murad döneminde gerçekleştiği ve Hezarfen'in padişahın takdirini kazandığı söylenir. Ancak bu anlatının doğruluğu tarihçiler arasında tartışmalı bir konudur.

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuşunun gerçekliğini destekleyen başka bir somut kaynak bulunmamaktadır. Evliya Çelebi dışındaki Osmanlı tarihçileri ya bu olaya değinmemiş ya da uçuşla ilgili başka kayıtlar bırakmamışlardır.

Buna rağmen, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuş hikayesi, Osmanlı dönemindeki bilimsel merak ve keşif ruhunu yansıtması açısından oldukça ilgi çekicidir. Uçma hayali, tarih boyunca pek çok kültürde insanları cezbetmiş ve bu tür hikayeler genellikle toplumların hayal gücünde geniş bir yer edinmiştir. Hezarfen'in denemesi, başarıya ulaşmış olsun ya da olmasın, Osmanlı'da bilime olan ilginin ve keşif arzusunun bir simgesi haline gelmiştir.