Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu

Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir iş yerinde çalışan 30 yaşındaki İbrahim E., iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan İbrahim E., jandarma ekiplerince yapılan aramalar sonucunda köyün Hopur mevkiinde ölü bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalıştığı iş yerinden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki adam ölü bulundu.

Gölbaşı Çelik köyünde ikamet eden İbrahim E. (30), önceki akşam saatlerinde çalışmış olduğu iş yerinden eve gitmek için ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

KAYIP ADAM ÖLÜ BULUNDU

İbrahim E.'nin ailesi çocuklarının hayatından endişe ederek kayıp ihbarında bulunmuştu. Her yerde jandarma ekiplerince aranan İbrahim E., Çelik köyü Hopur mevkiinde ölü bulundu.

İbrahim E.'nin av tüfeğiyle hayatına son verdiği öğrenildi. İbrahim E.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

