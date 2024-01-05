Hepatit B nedir, neden olur? Hepatit B belirtileri neler?

Hepatit B, karaciğer iltihaplanmasına neden olan ve ciddi karaciğer sorunlarına yol açabilen bir viral enfeksiyondur. Hastalık genellikle belirti göstermeden ilerleyebilir, bu nedenle düzenli sağlık kontrolü ve bilinçli önlemler almak önemlidir. Hepatit B, kan, vücut sıvıları ve cinsel temas yoluyla bulaşabilir, bu nedenle korunma yöntemleri hayati bir rol oynar.

HEPATİT B NEDİR?

Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına neden olan bir virüsün yol açtığı bir enfeksiyondur. Bu virüs, kan ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşabilir. Kronikleşebilen bir durum olup, ciddi karaciğer sorunlarına yol açabilir. Hastalık genellikle belirti göstermeden ilerleyebilir, bu nedenle özellikle dikkat edilmesi gereken bir sağlık sorunudur.

HEPATİT B BELİRTİLERİ

Ateş ve Halsizlik: Genel vücut halsizliği ve ateş.

Karın Ağrısı: Karın bölgesinde rahatsızlık ve ağrı hissi.

İştah Kaybı: Besinlere karşı ilginin azalması ve iştah kaybı.

Sarılık: Cilt ve gözlerde sararma.

Koyu Renkli İdrar: İdrarın koyu renkte olması.

Hafif İshal ve Bulantı: Karaciğerin etkilenmesiyle ortaya çıkabilen sindirim sorunları.

HEPATİT B BULAŞICI MI?

Evet, hepatit B bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs, kan, vücut sıvıları, semen ve diğer cinsel sıvılar yoluyla bulaşabilir. Ayrıca enfekte anneden doğan bebeklere de geçebilir. Enfekte kişilerle doğrudan temas, ortak kullanılan enjektörlerin paylaşımı, cinsel temas ve hamilelik sırasında bulaşma riskini artırabilir.

HEPATİT B KORUNMA YÖNTEMLERİ

Aşı: Hepatit B aşısı, hastalığa karşı etkili bir koruma sağlar.

Kondom Kullanımı: Cinsel temas sırasında kondom kullanmak bulaşma riskini azaltabilir.

Temiz Enjektör Kullanımı: Enjektör paylaşımından kaçınmak ve temiz enjektörler kullanmak önemlidir.

Hijyen Kurallarına Uyum: Kan veya diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas etmekten kaçınmak ve hijyen kurallarına uyum sağlamak bulaşma riskini azaltabilir.