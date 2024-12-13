Hep Otuz Üç Yaşında filmi konusu nedir? Hep Otuz Üç Yaşında nasıl izlenir?

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde hazırlanan 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlatan "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşuyor. TRT ortak yapımı olan film, tüm Türkiye'de gösterime girecek. Peki, Hep Otuz Üç Yaşında filmi konusu nedir? Hep Otuz Üç Yaşında nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

HEP OTUZ ÜÇ YAŞINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hep Otuz Üç Yaşında, Türkiye Cumhuriyet tarihinin kolektif bir hafızayla hayata geçirilmiş kültür hareketlerinden birisinin 33 yıla yayılan çarpıcı hikayesini konu ediyor. Niyaz, İlahiyat fakültesini bitiren genç bir akademisyendir. Onun yol, üniversitede altmışlı yaşlarda bir hoca olanEkmel ile Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde kesişir.

Murat Pay tarafından yönetilen ve kurmaca belgesel türünde olan yapım, İslam medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ışık tutuyor. Film, telif edilmiş ilk özgün İslam Ansiklopedisi'nin oluşturulma sürecine ve bu süreçte verilen emeğe odaklanıyor.

Filmin yapımcılığını Halil Kardaş, senaryosunu ise Selman Kılıçaslan üstleniyor. Hikaye, ansiklopedinin hazırlanmasında emeği geçen yöneticiler, ilim adamları ve uzmanlarla yapılan sözlü tarih çalışmaları temel alınarak kaleme alındı. Çekimlerin büyük bir kısmı ise İSAM kampüsünde gerçekleştirildi.

İslam medeniyetine dair bu özgün çalışmanın perde arkasını beyaz perdeye taşıyan "Hep Otuz Üç Yaşında", izleyicilere hem tarihsel bir yolculuk hem de derin bir kültürel birikim sunmayı amaçlıyor.