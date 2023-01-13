Heijan & Muti - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Heijan ve Muti'nin yeni şarkısı İmparator, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Heijan feat. Muti - İMPARATOR şarkı sözleri nelerdir? İmparator sözleri nedir? İşte tüm sözler...