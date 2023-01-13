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Heijan & Muti - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Heijan & Muti - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Heijan ve Muti'nin yeni şarkısı İmparator, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Heijan feat. Muti - İMPARATOR şarkı sözleri nelerdir? İmparator sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Heijan feat. Muti - İMPARATOR şarkısının sözleri Heijan ve Muti ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

HEİJAN - MUTİ İMPARATOR ŞARKI SÖZLERİ

Yaşadık hep mert dik dururuz hep Konuşamaz yüzümüze kimse cano

Bi mahalle tek tüm istanbula denk

Gerekirse savaşırız tabi cano

Kafamız hep güzel dönüyosa makaron

Birimiz sahnedeyse öbürümüz karakol

Mahalle gang full illegalde para bol

O tetiği bi düşür olursun imparator

***

Ama g**ün yerse

O sokağa bi insen

Cesaret edersen gel

Kim kimden yerse

Tabi g**ün yerse

O sokağa bi insen

Cesaret edersen gel

Kim kimden yerse

***

Yaşadık hep dert mizacımız sert

Tanıyamaz suratımı kimse cano

Biz ikimiz tek tüm piyasaya denk Yemin ederim hepsini yeriz cano

Bi gece iki motor üstümüzde glock wow

Yaşatır o sahneyi başlatırız maraton

Yürekler çelik tabi üstümüzde yelek yok

Düşürmek istiyorsan bütün şehir poligon

***

Tabi g**ün yerse

O sokağa bi insen

Cesaret edersen

Gel kim kimden yerse

Ama g**ün yerse

O sokağa bi insen

Cesaret edersen

Gel kim kimden yerse

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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