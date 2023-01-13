Heijan & Muti - İmparator sözleri! 'İmparator' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Heijan ve Muti'nin yeni şarkısı İmparator, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Heijan feat. Muti - İMPARATOR şarkı sözleri nelerdir? İmparator sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Heijan feat. Muti - İMPARATOR şarkısının sözleri Heijan ve Muti ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
HEİJAN - MUTİ İMPARATOR ŞARKI SÖZLERİ
Yaşadık hep mert dik dururuz hep Konuşamaz yüzümüze kimse cano
Bi mahalle tek tüm istanbula denk
Gerekirse savaşırız tabi cano
Kafamız hep güzel dönüyosa makaron
Birimiz sahnedeyse öbürümüz karakol
Mahalle gang full illegalde para bol
O tetiği bi düşür olursun imparator
***
Ama g**ün yerse
O sokağa bi insen
Cesaret edersen gel
Kim kimden yerse
Tabi g**ün yerse
O sokağa bi insen
Cesaret edersen gel
Kim kimden yerse
***
Yaşadık hep dert mizacımız sert
Tanıyamaz suratımı kimse cano
Biz ikimiz tek tüm piyasaya denk Yemin ederim hepsini yeriz cano
Bi gece iki motor üstümüzde glock wow
Yaşatır o sahneyi başlatırız maraton
Yürekler çelik tabi üstümüzde yelek yok
Düşürmek istiyorsan bütün şehir poligon
***
Tabi g**ün yerse
O sokağa bi insen
Cesaret edersen
Gel kim kimden yerse
Ama g**ün yerse
O sokağa bi insen
Cesaret edersen
Gel kim kimden yerse