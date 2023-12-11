HEDEP'in adı neden değişti merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından HEDEP'in yeni adı ve anlamı araştırılıyor. Peki, HEDEP'in adı neden değişti? HEDEP'in yeni adı ne? İşte detaylar...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kısa isim değişikliğiyle gündeme geldi. HEDEP'in yeni kısa adı nedir merak konusu oldu. İsim değişikliği nedeninin ne olduğu ve bu değişikliğin HEDEP'e ne gibi etkileri olacağı araştırılıyor. Peki, HEDEP'in adı mı değişti? HEDEP'in yeni kısa adı ne? Detaylar haberimizde...

HEDEP'İN ADI MI DEĞİŞTİ?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca "HEDEP" kısaltmasının kabul edilmemesi üzerine, partinin kısa ismi değiştirildi.

HEDEP'İN YENİ KISA ADI NE?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yeni kısaltmanın "DEM Parti" olarak belirlendiğini duyurdu.

HEDEP KISA ADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde, partinin kısa adının yeniden belirlenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, "HEDEP" olarak belirlenen partinin kısa isminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce temelli kapatılmasına karar verilen HADEP'i çağrıştırdığı gerekçesiyle kabul edilmediğini, parti tüzüğünde bazı değişiklikler yapılması gerektiği yönünde de partiye tebliğde bulunulduğunu anımsattı.

ADAY ADAYLIĞI SÜRECİ 20 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Doğan, "Bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları ve DEM Parti, yani yeni ismimiz Yargıtay Siyasi Partiler Bürosuna ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz" diye konuştu. Sözcü Doğan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin partisinde aday adaylığı sürecinin 20 Aralık'a kadar uzatıldığını da bildirdi.