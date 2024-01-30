Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları ve Hedefim Sensin özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Hedefim Sensin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hedefim Sensin filmini izleyecek olanların merak ettiği Hedefim Sensin konusu nedir, Hedefim Sensin oyuncuları kimler ve Hedefim Sensin özeti gibi konuları inceliyoruz.

HEDEFİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlayan genç bir adamdır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI VE KADROS

Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu 'Hedefim Sensin' filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Gonca Vuslateri, Tarık Ünlüoğlu

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma

Senaryo: Ata Demirer