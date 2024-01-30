Üye Girişi
Haberler

Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları ve Hedefim Sensin özeti!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hedefim Sensin filmi televizyon ekranlarında izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hedefim Sensin konusu, Hedefim Sensin özeti ve Hedefim Sensin konusu gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hedefim Sensin filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hedefim Sensin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hedefim Sensin filmini izleyecek olanların merak ettiği Hedefim Sensin konusu nedir, Hedefim Sensin oyuncuları kimler ve Hedefim Sensin özeti gibi konuları inceliyoruz.

HEDEFİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlayan genç bir adamdır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI VE KADROS

Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu 'Hedefim Sensin' filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Gonca Vuslateri, Tarık Ünlüoğlu

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma

Senaryo: Ata Demirer

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ata Demirer Demet Akbağ Yönetmen İstanbul Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hedefim Sensin nerede çekildi? Hedefim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin ne zaman, hangi kanalda? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları ve Hedefim Sensin özeti! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 30 Ocak Üç Kız Kardeş 72 . bölüm CANLI İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Can Atalay'ın milletvekilliği düştü mü, milletvekilliği neden düşürüldü? Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 30 Ocak ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 55. bölüm izle! Can Atalay kimdir? Can Atalay davasında son durum ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yemekteyiz Nedim Kimdir? Nedim Yavuz Varnalı nereli ve kaç yaşında? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 31 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? test test test test test test test test test test test
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title